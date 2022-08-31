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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ:صرف 300 جنيه على بطاقات التموين يؤكد دعم الرئيس للأكثر احتياجا

النائب محمد الرشيدي،
النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ

ثمن النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصرف 300 جنيه دعم استثنائى على بطاقات التموين بدلا من 100 جنيه، بالإضافة إلي التجهيز لحملة إجراءات حماية اجتماعية تصل إلى مليون أسرة خلال سبتمبر الجاري، مؤكدا أنها تدل على حرص الرئيس على دعم الأسر الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.

وأوضح الرشيدي، في بيان له اليوم، أن استجابة الرئيس السيسي لأطروحات القوى السياسية ، تؤكد على أهمية الحوار الوطني، وأهمية ما يقدمه من أطروحات تعبر عن طموحات الشعب المصري بكافة أطيافه، مشيرا إلي أن بعض المنظمات الخارجية شككت في أهمية ودور الحوار الوطني وأنه مجرد ديكور ، وما فعله الرئيس الآن يدل على عدم صحة ذلك .

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه القرارات تؤكد الدولة للمواطنين البسطاء لتخفيف العبء عنهم في جميع المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر،  وتصب في صالح أغلب الشعب المصري وتوفرحياة كريمة لهم.

وذكر الرشيدي، أن توجيه الرئيس أيضا بدعم مصاريف الدراسة الخاصة بالطلاب المتقدمين للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، وذلك بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف، وأيضا تقديم دعم إضافى لمبادرة إنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة بـ 600 مليون جنيه، يؤكد حرص الرئيس على اتخاذ عدد من الإجراءات لتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية ورعاية الدولة للجميع والتضامن معهم في هذه الظروف ، وسيكون له بالغ الأثر فى الحد من المعاناة، التى يواجهها بعض المواطنين.

الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم استثنائى بطاقات التموين إجراءات حماية اجتماعية القوى السياسية

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