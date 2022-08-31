بتخفيضات تصل لـ70%.. التموين: فتح أبواب معرض أهلا مدارس بدءا من الغد

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن رئيس مجلس الوزراء زار المعرض الرئيسي “أهلا مدارس” فى محافظة القاهرة، والذى يقام على مساحة 6 آلاف متر مربع، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يأتي بتخفيضات من 25 إلى 50%، ومن 50 إلى 70% للمكون المحلي.

وأضاف “كمال”، خلال لقاء خاص ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “dmc”، أن هناك حوالي 800 معرض هذا العام، ما بين 500 مكتبة يوجد بها اللوجو الرئيسي الخاص بـ"أهلا مدارس"، إضافة إلى 199 عارضا داخل المعرض الرئيسي، و119 معرضا فرعيا بالمحافظات، و23 معرضا رئيسيا فى كل محافظة.

وأوضح أنه يوجد أجنحة مختلفة داخل المعارض بين شنط وأحذية وملابس والاحتياجات الخاصة بالحاسب الآلي، لافتا إلى أن المعرض سيفتح أبوابه للجمهور من بدءا من 1 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.