إبراهيم سعيد عن محمد عبد الوهاب: لن ننساه.. الأطيب والأجمل ابن الأصول

دعا إبراهيم سعيد بالرحمة للاعب النادي الأهلي محمد عبد الوهاب في ذكرى رحيله، عبر حسابه الشخصي على “تويتر”.

وكتب إبراهيم سعيد في تغريدة: "في ذكرى رحيله لن ننساه.. الأطيب والأجمل ابن الأصول.. أخويا وصديق الملاعب.. أفضل لاعب من وجهة نظري شغل هذا المكان من قوة وسرعة وعشقه لبلده مصر والنادي الأهلي حب عمره توفي داخل جدرانه.. كان يوم حزين على مصر كلها، دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

16 عاما مضت على رحيل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد عبد الوهاب، الذي توفي في مثل هذا اليوم 31 أغسطس، عام 2006، وغادر دنيانا صباح نفس اليوم عام 2006 على البساط الأخضر وهو يؤدى التدريبات الصباحية مع فريق الأهلى بملعب مختار التتش.

وجاء خبر وفاة محمد عبد الوهاب ليمثل صدمة عنيفة لدى عشاق القلعة الحمراء فى كل مكان بسبب حالة الحب الكبيرة التي كان يتمتع بها اللاعب من قبل الجميع نتيجة أخلاقه العالية.

محمد عبد الوهاب من أبناء محافظة الفيوم، وولد فى الأول من أكتوبر 1983، وانضم لناشئى الألومنيوم بنجع حمادى، وانضم لصفوف منتخب الشباب بقيادة حسن شحاتة، وشارك في كأس العالم للشباب في الإمارات 2003.

ثم انتقل إلى الظفرة الإماراتى، فأعاره إلى إنبى موسم 2003/2004، وانضم للمنتخب الأول تحت قيادة الإيطالي ماركو تارديللي.