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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عربية النواب: إعلان مصر تضامنها التام مع العراق يؤكد ريادتها العربية

النائب يسري المغازي
النائب يسري المغازي

قال النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، إن إعلان مصر تضامنها التام مع العراق وأسفها للتطورات والأحداث المؤسفة التي يمر بها، يؤكد شعورها بأحوال الشعب العراقي وتضامنها مع قيادته ورغبتها في خروج العراق من الكبوة الحالية التي يمر بها اليوم.

ونوه المغازي في تصريح له اليوم، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن حزنه لما آلت اليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق، الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الاخوة والعروبة، وتأكيد الرئيس دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق.

وأشار رئيس عربية البرلمان، إلى دعوة مصر عبر بيان الرئيس السيسي، كافة الاطراف العراقية، إلى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين.

وقال إنها دعوة عاقلة للغاية وعلى مختلف الاطراف العراقية التجاوب معها، للحفاظ على العراق ووضع حد للفوضى وعدم الاستقرار والاحتجاجات الموجوددة طوال ما يزيد عن عامين، وتؤثر في استقرار بغداد وفي أمنها وفي استمرار بعدها عن الصف العربي.

واختتم النائب يسري المغازي، تصريحه بالتأكيد على أن مصر تربطها علاقات وطيدة بالعراق، وتصريحات السيسي تمثل في داخلها إحساسًا بالأسى، لعدم قدرة العراق على العودة مرة أخرى الى سابق عهده في القوة والأمن والاستقرار.

العراق مصر الرئيس السيسي مجلس النواب دعم مصر

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