فستان قصير.. جيهان خليل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية علي يخت.. شاهد

حرصت الفنانة جيهان خليل علي مشاركة جمهورها عدة صور من أحدث جلسة تصوير قامت بها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام».

وظهرت جيهان خليل في الصور بإطلالة جريئة حيث ارتدت فستانا علي متن يخت في البحر، مما نال إعجاب متابعيها.

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة جيهان خليل مسلسل "العائدون"، وتدور أحداث المسلسل حول أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.