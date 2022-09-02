الكل بيشارك والسباقات تحيي الحفل.. كيف يحتفل بدو سانت كاترين بأفراحهم

تتميز أفراح سانت كاترين بأن لها طابعًا خاصًا فنجد أن الجميع ينتظر موعد الفرح من أجل مشاركة العريس وأهله في هذه الفرحة التي لا تتكرر في إلا مرة واحدة في العمر .

شباب يشاركون الفرح

الجميع يشارك فرحة العريس



يشارك جميع أبناء بادية سانت كاترين فرحة العريس ويتجمع شباب القبائل في ساحة الفرح ومقعد العائلة يتسابقون بالجمال والابل وتمد موائد الضأن بالفراشيح للضيوف وأبناء القبائل القادمون للتهنئة بزفاف العريس

يقول سليمان الجبالي من شباب سانت كاترين ان جميع الاهل والاقارب يقومون بالتجهيز والاعداد للفرح قبل موعده

من اجل ان يكون هذا الفرح علي اكمل مايرام مشيرا أنه ذبح الضأن وتقديم اللحوم و الفراشيح للضيوف .

واضاف محمد فتيح من شباب سانت أن الاعداد والتجهيز للطعام يقوم به الاهل والاقارب ممن يكونوا علي دراية بشئون الطعام مشيرا إلي أن الجميع يشترك من الصباح الباكر في ذبح الاغنام والماعز المشاركه في تقطيعها الي ان تكون جاهزه للطهي .

شباب يشاركون الفرح



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وتقام الافراح في سانت في الأرض الخلاء بالقرب من المنطقة التي يسكنها العريس ولا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء في افراح البادية ولا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء في افراح الباديه

واضاف رمضان الجبالي حامل مفتاح دير سانت كاترين أن الفرح البدوي يبدأ في الصباح الباكر وينتهي بعد صلاة العصر بعد تناول الغداء مشيرا إلي يجري سباق الجمال كشيء أساسي في افراح سانت كاترين ويشارك الشباب من محبي الجمال لموعد هذه الافراح من اجل ابراز ما لديهم من مهاره في ركوب الجمال .



افراح البدو

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