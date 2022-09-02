عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الكل بيشارك والسباقات تحيي الحفل.. كيف يحتفل بدو سانت كاترين بأفراحهم

صدى البلد

تتميز أفراح سانت كاترين بأن لها طابعًا خاصًا فنجد أن الجميع ينتظر موعد الفرح من أجل مشاركة العريس وأهله في هذه  الفرحة التي لا تتكرر في إلا مرة واحدة في العمر .

شباب يشاركون الفرح 

الجميع يشارك فرحة العريس 


يشارك جميع  أبناء بادية سانت كاترين  فرحة العريس ويتجمع شباب القبائل في ساحة الفرح ومقعد العائلة يتسابقون بالجمال والابل وتمد موائد الضأن بالفراشيح  للضيوف وأبناء القبائل القادمون للتهنئة بزفاف العريس

يقول سليمان الجبالي من شباب سانت كاترين  ان جميع  الاهل والاقارب يقومون بالتجهيز والاعداد للفرح قبل موعده 
من اجل ان يكون هذا الفرح  علي اكمل مايرام مشيرا أنه   ذبح الضأن وتقديم اللحوم  و الفراشيح للضيوف .

واضاف محمد فتيح من شباب  سانت أن  الاعداد والتجهيز  للطعام يقوم به الاهل والاقارب ممن يكونوا علي دراية بشئون الطعام مشيرا إلي أن الجميع يشترك من الصباح الباكر في ذبح الاغنام والماعز المشاركه في تقطيعها الي ان تكون جاهزه للطهي .

شباب يشاركون الفرح 


ا
وتقام الافراح في سانت في  الأرض الخلاء بالقرب من المنطقة التي يسكنها العريس ولا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء في افراح البادية  ولا يوجد اختلاط بين الرجال والنساء في افراح الباديه 
واضاف رمضان  الجبالي  حامل مفتاح دير سانت كاترين أن  الفرح البدوي يبدأ   في الصباح الباكر  وينتهي بعد صلاة العصر بعد تناول الغداء مشيرا إلي  يجري  سباق الجمال كشيء   أساسي في افراح سانت كاترين  ويشارك  الشباب من محبي الجمال  لموعد هذه الافراح من اجل ابراز ما لديهم من مهاره في ركوب الجمال .
 

افراح البدو

FB_IMG_1661950249748
FB_IMG_1661950249748
FB_IMG_1661950244071
FB_IMG_1661950244071
FB_IMG_1661950238734
FB_IMG_1661950238734
افراح بدو سانت كاتربن الجميع يشارك موائد الضأن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شبانة : رئيس نادي البنك الأهلي يطرد محمد أبوجبل من مكتبه قبل توقيع العقود

"شيرين تقول اللي هي عاوزاه" وأطرح “نحنوح” قريبا وهذه وصايا والدي.. أبرز تصريحات دنيا سمير غانم

جلسة مع شريف.. إكرامي يكشف سر انضمام صبحي لـ بيراميدز

ايه يعني قلمين وأبوها حقه يضربها.. فتاة دكرنس تثير الجدل عن ضرب الأبناء

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

أنا ماليش حد.. فتاة دكرنس تطلب النجدة في الدقهلية: محبوسة وبضرب

ولا في الخيال..سجل لمراته شهرين علاقتها المحرمة مع عشيقها.. والمحكمة براءتها وخلعته

أخبار الرياضة .. رئيس نادي البنك الأهلي يطرد أبوجبل من مكتبه..مرتضى منصور يحسم مصير زيزو

موضوعات متعلقة

تخطف الأبصار وللقلوب ..شاهد جمال العنب الاسود والتين الطبيعي بسانت كاترين

الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحصل على المركز الأول في دوري التميز |صور

فودة يتابع أعمال تطوير النصب التذكاري لضحايا الطائرة الفرنسية

إنشاء أول حلقة سمك بطور سيناء وتشغيل مصنع الثلج

محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ لابد أن تكون في أبهى صورة بقمة المناخ

التغيرات المناخية التأثير والتكيف.. مؤتمر تمهيدي لبرلمان الطلائع في جنوب سيناء

إحباط محاولة تهريب كمية من النقد المصري بجمارك نويبع

استعدادا لقمة المناخ.. فودة يتابع المشروعات الإنشائية بطريق السلام ومبنى المدينة

ترشيحاتنا

ننشر اللقطات الأولى لمصابي حادث اصطدام قطار بميكروباص من داخل المستشفى بالشرقية

هبة قطب: الرجل السبعيني يستطيع ممارسة العلاقة الزوجية مرتين أسبوعيا

شاهد| ظهور جن أعلى منزل دجال الإسماعيلية بعدما حرقه الأهالي.. تفاصيل مرعبة

رسميا.. منتخب مصر يواجه بلجيكا وديا

خناقة جديدة بين الأهلي والزمالك بطلها بوبو.. ومهمة سرية لإنقاذ المارد الأحمر

أزمة سياسية كبرى في إسرائيل.. استطلاع رأي يكشف فشل انتخابات الكنيست القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كفاية تسخين.. أجمل إطلالات ياسمين عز بعد تصدرها التريند| شاهد

الداخلية كشفت السر.. القصة الكاملة لتداول فيديو لفتاة تتجرد من ملابسها في حلوان

بعد استغاثة فتاة دكرنس.. كيف يؤثر العنف الأسري على الأبناء؟

لون الهدوم.. نصائح غريبة تحميك من لدغات البعوض

فيديو

لهذه الأسباب رفضت اللبس المكشوف وخلعت الحجاب وشقيقي قاطعني.. ماذا قالت الراقصة هندية "فيديوجراف"

سر استبعاد أحمد زكي ل آمال رمزي من البيه البواب

سواريش وإيهاب جلال وكارتيرون أبرزهم .. 18 مدربًا أقيلوا في موسم واحد "فيديوجراف"

مستريحة تايلاندية تستولى على 55 مليون دولار.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

الاقتصاد المصري الواعد

د. ماريان جرجس

أمواج الخير والطريق إلى كوب 27

غادة جابر

العراق في الصدر

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ