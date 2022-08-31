عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

فتاوى تشغل الأذهان .. ثواب تارك الذنوب عند الله .. وعلاقة الحياء بـ الفضائح

فتاوى تشغل الأذهان
فتاوى تشغل الأذهان

ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لـمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم
هل ينفع أحسبن على حد ظلمني حتى لو كان من أهلي ؟


نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصدها في فتاوى تشغل الأذهان.


قال الشيخ عويضة عثمان أمين القتوى بدار الإفتاء إن من ترك الذنب فتح الله له الأبواب والطاعة وقلوب العباد، مضيفا أنه عند التائبين تنزل الرحمة.

وأضاف عويضة عثمان هلال لقائه على فضائية "الحياة"  سيدنا موسى لما خاطب ربه قال رب قل القطر من السماء وربما لا نجد المأكل او المشرب، أراد أن يسأل ربه القطر، قال كيف أنزله وفيكم عبد يبارزني بالمعاصي منذ 40 سنة فسكت موسى ودعى ونادى عليهم أن يخرج من بيننا من كان يعصي الله.

وتابع: وفجأة وجد سيدنا موسى المطر نزل، وقتها خاطب موسى ربه وقال قلت فينا عاص وبسببه منع القطر من السماء ولم يخرج هذا العاصي ونزل المطر، قال ياموسى إنه تاب، نكص رأسه وتاب ..سترته وهو يعصيني أفضحه وهو تائب إلى.


وتابع: إذا نزع الحياء جاءت الفضائح.

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترتيب الصلوات كما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء؛ ترتيب واجب، ولا يسقط -كما يقول أهل العلم- إلا بنسيانه، أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة.

وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال «حكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولكنه لم يكن صلى الظهر ؟»، أن الذي لم يصل الظهر عليه أن يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي العصر، سواء كان مقيمًا أم مسافرًا، يبدأ بصلاة الظهر، ثم يصلي بعدها العصر، ولو قدر أنه مسافر ودخل مع جماعة يصلون العصر فإنه يصليها بنية الظهر، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر؛ مراعاة لهذا الترتيب الواجب، ولا يلزم أن يسأل هل هم يصلون العصر أم الظهر؟، وإنما يدخل ويصلي الظهر ثم يصلي العصر.

وتابع  أن إعادة العصر من أجل الترتيب مستحب فقط وليس واجبًا.

ما حكم ترك عمل العقيقة عن الأولاد لـمَن يقدر على فعلها؟ وهل يأثم


قالت دار الإفتاء، إن العقيقةُ من السنن المؤكدة التي ينبغي للمسلم أنْ يحرص على فعلها وإن كان مُعْسرًا، فإن كان مستطيعًا موسرًا فالسنة في حقه آكد؛ فإنْ فعل فقد أصاب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واتبع هَدْيَهُ، وسار على نهجه واقتفى أثره، ونال محبته وشُمِلَ بشفاعته؛ فاستحقَّ بذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل، وكان ذلك سببًا من أسباب سعة رزقه، وأخلف الله عليه في ماله ومآله.

واستدلت بما جاء عن أَنس بن مالِكٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ». أخرجه الترمذي في "جامعه" وحسنه، والمَرْوَزِي في "تعظيم قدرة الصلاة"، والطبراني في "الأوسط" وابن شاهين في "الترغيب"، وابن بطة في "الإبانة"، واللالكائي في "شرح أصول اعتقاد أهل السنة".

قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (9/ 460، ط. مكتبة القاهرة): [قال -أي الإمام أحمد-: إذا لم يكن عنده ما يعقّ فاستقرض؛ رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة.

قال ابن المنذر: صدق أحمد؛ إحياءُ السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها، ولأنَّها ذبيحةٌ أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بها؛ فكانت أولى؛ كالوليمة والأضحية] اهـ.

وبينت إن لم يفعلها وهو مستطيعٌ موسرٌ لا يكون آثمًا، ولكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها،  مشددة: فالعقيقةُ سنةٌ مؤكدة؛ فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليها، يُثابُ فاعلها، ولا يأثم تاركها دون عذر، لكن يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها وعظيم أجرها.

هل ينفع أحسبن على حد ظلمني حتى لو كان من أهلي؟.. هناك اعتقاد خاطئ من الكثير عن قول حسبي الله ونعم الوكيل، فالبعض يعتقد أنه يدعو على من ظلمه، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل ذّكر عظيم له فضلٌ كبير وأثرٌ عظيم في حياة المسلم حينما يلهج لسانه بذكرها، فهي كلمة عظيمة تحرك ذرات الكون، وهي تعني الاكتفاء بالله- سبحانه وتعالى- وحده لا شريك له، والاستغناء بالله عن الجميع.

هل ينفع أحسبن على حد ظلمني حتى لو كان من أهلي؟ 
حسبي الله ونعم الوكيل لا يوجد بها أمر يخص الأخرين، بمعنى إذا رددت قول حسبي الله ونعم الوكيل لمن ظلمك ولنفسك أنا حسبي وناصري الله هو وكيلي أنا مفوض ربي بقلبي إنه يجيبلي حقي، فأنت بذلك خصيم رب العالمين؛ وربنا هيجيبلي حقي منك أكتر مما تتخيل.. فهي لا يوجد فى قولها شئ حتى لو على حد قريب مني، أنت بتقول حسبي الله ناصري ووكيلي وحبيبي ومالك شؤون أمري وهو الذي سيدافع عني .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (0-0) في الدوري الإنجليزي

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

مجلس جامعة الأزهر يشكر الإمام الطيب ويهنئ أعضاء البحوث الإسلامية والعمداء الجدد

الإفتاء: ثواب عظيم ورحمة كبيرة من الله لتارك الذنوب.. فيديو

ماحكم من أدرك صلاة العصر جماعة ولم يؤد الظهر؟.. الإفتاء توضح

المركز الأشعري يعقد ندوة تثقيفية بكفر الشيخ لمناقشة المفاهيم الفكرية المعاصرة

كيفية الرقية الشرعية .. 3 طرق مختلفة إحداها وردت عن النبي

دعاء لحفظ الجنين في بطن أمه

حكم تحويل النية من الفرض إلى النفل والعكس

النشرة الدينية .. نصائح العلماء لعلاج الاكتئاب .. مركز الأزهر: احترام مشاعر الناس فضيلة عظيمة والسخرية سلوك مرفوض ومحرم

ترشيحاتنا

للمرة الثانية.. الإمارات تعلن تخفيض أسعار البنزين

وكيل إسكان النواب : الرئيس استجاب لنبض الشارع بمضاعفة الدعم الاستثنائي

الملكة رانيا.. أيقونة الإنسانية وشريان عطاء لا ينضب

هالاند يقود مانشستر سيتي للتقدم على نوتنجهام بثلاثية في البريميرليج

سيدة بمحكمة الأسرة: طليقي خاني وعشيقته بتقولي بحبه وسيبهولي

اتصال عاجل من بايدن بـ رئيس وزراء العراق ..تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجلاء بدر ورانيا يوسف في سباق الإطلالات على شاطئ البحر

جوليان مور وكاثرين دينوف.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات حفل افتتاح مهرجان فينيسيا

بعد فيديو مفبرك .. 10 صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد |شاهد

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

فيديو

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ