راندا رزق: قرارات الرئيس تؤكد صلابة وقوة الدولة فى دعم مواطنيها البسطاء

قالت الدكتورة راندا رزق، الأمين العام للمجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يضع على عاتقه الأسر الأكثر احتياجا، وهو ما يترجمه القرارات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية تجاه هذه الأسر ، بهدف حمايتهم وتحسين مستوى المعيشة الخاصة بهم.

وأضافت رزق، فى تصريحات لها اليوم، أن قرارات الرئيس السيسي التي تتضمن زيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100، جاءت استكمالا لدعم الرئيس للأسر الفقيرة، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من تبعات الازمة الاقتصادية العالمية و جائحة كورونا.

وأكدت رزق، أن الهدف من أصدار قرارات الحماية الاجتماعية فى المقام الاول تحسين أحوال الاسر الفقيرة وتخفيف العبء عليهم، كما انها تعد السبيل الوحيد لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا أن اصدار مثل هذه القرارات في ظل الظروف الإقتصادية التي تمر البلاد تؤكد صلابة وقوة الدولة فى دعم مواطنيها الفقراء.

وأوضحت رزق، أن القيادة السياسية تضع فى أولوياتها المواطنين البسطاء، وهو ما يترسخ فى المبادرات التي تطلقها الدول المصرية، فى كافة القطاعات، وعلى رأسهم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى القرى والنجوع، موضحةً أن هذه المبادرات جزء لا يتجزأ من ترسيخ مبدأ العدالة الإجتماعية بين المواطنين، على كافة المستويات والتي تساعدهم في مواجهة الارتفاعات التي شهدتها الاسواق في كافة انحاء العالم.

وثمنت رزق جهود الدولة المصرية والرئيس السيسي فى التوسع خلال السنوات الماضية فى قاعدة الحماية الاجتماعية من خلال الإجراءات الحمائية للأسر الفقيرة في القرى والنجوع وإصدار العديد من القرارات الخاص بهم تتضمن استهداف أكبر عدد من المواطنين الأكثر احتياجاً.