بعد غد..العمل الدولية والبرلمان الأفريقي يوقعان اتفاقية لتعزيز حقوق والمعايير في أفريقيا

تدخل منظمة العمل الدولية في شراكة جديدة مع برلمان عموم أفريقيا (الهيئة التشريعية للاتحاد الأفريقي) إثر إبرام اتفاقية تتضمن خطة عمل لمدة 3 سنوات بشأن الأولويات المشتركة بين الطرفين في أفريقيا.

وأوضحت منظمة العمل الدولية ،في بيان لها اليوم، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية التعاون بعد غد /الجمعة/ على هامش جلسات لجنة البرلمان الأفريقي.

ويأتي هذا التعاون بين الجانبين في إطار الأهداف الشاملة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063: "أفريقيا التي نريد"، وإعلان الذكرى المئوية لمنظمة العمل الدولية لعام 2019 بشأن مستقبل العمل، وكذلك إعلان أبيدجان: "المضي قدماً بالعدالة الاجتماعية: رسم معالم مستقبل العمل في أفريقيا".

ويركز التعاون على المجالات ذات الأولوية التي حددتها الأطراف للاستجابة للقضايا الناشئة حديثًا في مجال النهوض بحقوق ومعايير العمل، بما في ذلك: تعزيز المبادئ والحقوق الأساسية في العمل؛ تعزيز معايير العمل الدولية ذات الصلة بعمل الأطفال والعمل الجبري، وكذلك اتفاقية العنف والتحرش في عالم العمل لعام 2019 (رقم 190). والعمالة الكاملة والمنتجة والمختارة بحرية والعمل اللائق للجميع (بما في ذلك القضايا المتعلقة بالمهارات والتعلم مدى الحياة، وإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد غير الرسمي، والمؤسسات المستدامة والإنتاجية)، وضمان الحماية الكافية لجميع العمال (بما في ذلك الحماية الاجتماعية، وإدارة هجرة اليد العاملة، والنوع الاجتماعي، ونهج عدم التمييز).

سيمثل منظمة العمل الدولية في حفل التوقيع مساعد المدير العام والمدير الإقليمي لأفريقيا، وسينتيا صموئيل أولونجوان، بينما سيمثل البرلمان الأفريقي رئيسه المنتخب حديثًا فورتشن زيفانيا تشارومبيرا.