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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يتعاقد مع بارديس معارًا من باريس سان جيرمان

ليوناردو بارديس
ليوناردو بارديس

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع الأرجنتيني ليوناردو بارديس قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.

النادي الإيطالي أعلن التعاقد مع بارديس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مقابل 2.5 مليون يورو، مع وجود خيار لشرائه بصفة نهائية مقابل 22.5 مليون يورو + إضافات قد تصل لـ 3 ملايين يورو حال الوصول لنتائج رياضية معينة.

وانتقل بارديس لـ باريس سان جيرمان عام 2019 قادمًا من زينيت سان بطرسبرج الروسي، ليفوز معهم بكأس فرنسا مرتين ، وكأس السوبر الفرنسي ثلاث مرات ، وكأس رابطة الدوري الفرنسي مرة واحدة والدوري الفرنسي ثلاث مرات.

وتُوج بارديس مع منتخب الأرجنتين ببطولة كوبا أمريكا العام الماضي على حساب البرازيل.

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