أخبار التعليم... تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الرابط وخطوات التسجيل.. ونتيجة الدور الثاني ثانوية عامة برقم الجلوس في هذا الموعد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن التعليم يجب أن يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي بمصر خلال السنوات المقبلة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم الإلكتروني للسكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، اعتباراً من غداً الخميس الموافق الأول من سبتمبر وحتي يوم ١٠ من نفس الشهر.

شهدت المدارس المصرية على مدار سنوات، تطورا ملحوظا في الأدوات المدرسية التي يستخدمها الطلاب خلال فترة تعلمهم، وما يحملونه داخل حقائبهم، وذلك بسبب تطور الأجيال والتكنولوجيا و دخول ثقافات مختلفة.

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 يبحث جميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة عن أي معلومات عنها بعد أن انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022 في جميع محافظات مصر منذ ساعات .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 … ينتظر طلاب الثانوية العام 2022 الناجحين بالدور الاول موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022 والذى من المقرر أن يبدأ عقب الانتهاء من مرحلة تقليل الاغتراب، والتي سوف تنتهي نهاية اليو الأربعاء .



أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، مد فترة التقديم للالتحاق بـ تمهيدي الماجستير للعام الدراسي 2022 / 2023 ، حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.