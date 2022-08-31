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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم... تنسيق المرحلة الثالثة 2022.. الرابط وخطوات التسجيل.. ونتيجة الدور الثاني ثانوية عامة برقم الجلوس في هذا الموعد

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

خبير: طفرة غير مسبوقة بالجامعات التكنولوجية.. وتخصصات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل

أكد الدكتور حسن الخولي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، الخبير التربوي، أن التعليم يجب أن يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي بمصر خلال السنوات المقبلة، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء عدد إضافي من الجامعات التكنولوجية الجديدة في عدد من المحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك بالنظر إلى الأهمية المتنامية لتلك الجامعات من حيث القيمة العلمية والاحتياج من خريجي التعليم الفني المؤهلين لاستخدام التكنولوجيا الحديثة.

بدء التقدم الإلكتروني لـ السكن بالمدن الجامعية للطلاب الجدد بسوهاج غدا

أعلن الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم الإلكتروني للسكن بالمدن الجامعية  للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م، اعتباراً من غداً الخميس الموافق الأول من سبتمبر وحتي يوم ١٠ من نفس الشهر.

الجلاد وكيس السندوتشات.. أدوات مدرسية ظلت محفورة بأذهان جيل السبعينيات| نوستالجيا

شهدت المدارس المصرية على مدار سنوات، تطورا ملحوظا في الأدوات المدرسية التي يستخدمها الطلاب خلال فترة تعلمهم، وما يحملونه داخل حقائبهم، وذلك بسبب تطور الأجيال والتكنولوجيا و دخول ثقافات مختلفة. 

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس في هذا الموعد

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 يبحث جميع طلاب الدور الثاني للثانوية العامة عن أي معلومات عنها بعد أن انتهاء امتحانات الدور الثاني ثانوية عامة 2022 في جميع محافظات مصر منذ ساعات .

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 .. الرابط وخطوات التسجيل

تنسيق المرحلة الثالثة 2022 … ينتظر طلاب الثانوية العام 2022 الناجحين بالدور الاول موعد انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة 2022  والذى من المقرر أن يبدأ عقب الانتهاء من  مرحلة تقليل الاغتراب، والتي سوف تنتهي نهاية اليو الأربعاء . 
 

مد التقديم بـ تمهيدي الماجستير بكلية الإعلام جامعة القاهرة حتى 15 سبتمبر

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة ، مد فترة التقديم للالتحاق بـ تمهيدي الماجستير للعام الدراسي 2022 / 2023 ، حتى يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022.

 

 

 

 

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