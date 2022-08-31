جامعة الأزهر تقرر مد التسجيل في اختبارات القدرات يومين

قررت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة داود، منح الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل لأداء اختبارات القدرات بمختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم يومين للتسجيل وأداء الاختبارات.

وطالب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد الشربيني، وفق بيان اليوم، الطلاب بالتسجيل غدا الخميس وبعد غد الجمعة، مؤكدا أن هذه هي الفرصة الأخيرة للتقديم.

