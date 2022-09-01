أخبار التوك شو| 36 مليون مواطن على موعد مع قرار الدعم الاستثنائي.. بشرى عن حالة الطقس مع نهاية أغسطس

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

36 مليون مواطن على موعد مع القرار الرئاسي بالدعم الاستثنائي غدًا ..فيديو

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين الأسبق، إن الحوار الوطني مسئولية وفرصة وعلينا انتهازها لدفع البلاد للأمام، وإنه متفائل تفاؤلا حذرًا.

واعتبر عبدالخالق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، توسيع شبكة تكافل وكرامة، وصرف 300 جنيه دعمًا استثنائيا على بطاقات التموين، حسب حالة كل أسرة، بأول الغيث من الدولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، مضيفا أن حوالي 36 مليون مواطن يستفيدون من القرار الرئاسي.

نسائم الشتاء.. الأرصاد تزف بشرى عن حالة الطقس مع نهاية أغسطس

بدأ المواطن يشعر بتحسن في الأحوال الجوية، وتؤكد هيئة الأرصاد الجوية في بياناتها أن البلاد تشهد استقرار في درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية في هذا التوقيت من العام .

وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء بالقاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وزيرة التضامن: زيادة للمعاشات الأقل من 2500 جنيه لمدة 6 أشهر |تفاصيل

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بناءً على التوجيهات الرئاسية سيتم تنظيم عدد الأسر المستفيدة من حزم الرعاية الاجتماعية؛ والتي سيتم زيادتها لتصل إلى 2 مليون مواطن ببرنامج تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.

وأضافت وزيرة التضامن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن التحالف الوطني سيبدأ، غدًا، صرف مساعدات لـ 300 ألف أسرة من الأولى بالرعاية، وزيادة الدعم النقدي حتى 22 مليار جنيه؛ بخلاف ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل بدعم 450 ألف أسرة.

تخفيضات تصل لـ 50%.. التموين تكشف مفاجأت عن معرض أهلا مدارس 2022

كشف أحمد أبو الفضل مدير الإدارة العام للرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، تفاصيل معرض أهلا مدارس 2022، مؤكدا أن المعرض داعم باحتياجات الطلبة في العام الحالي.



وأضاف أحمد أبو الفضل، في مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة، المذاع عبر المحور، مساء اليوم الأربعاء، أن معرض أهلا مدارس يفتح أبوابه للمواطنين رسميًا غدا الخميس الموافق الأول من سبتمبر، موضحا أن يشهد هذا المعرض منتجات بأسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25% إلى 50%.

مش قادر أوفي فضل ربنا.. رشوان توفيق يبكي على الهواء

حل الفنان رشوان توفيق، ضيفا في برنامج " مصر جديدة " المذاع على قناة " ETC"، وتحدث رشوان عن تفاصيل حياته المهنية ومحطاته الفنية.

وعلق الفنان رشوان توفيق:" التقرير ده أسعدني بشكل كبير، وحب الناس فضل من الله، واسجد لله بسبب حب الناس لي ".

ودخل رشوان توفيق في نوبة بكاء على الهواء، قائلا:" " بتكلم مع ربنا وأقول يا رب انا مش عارف أوفي فضلك عليا ".

سمير غانم مسبنيش.. طارق الدسوقي عن إصابته بـ فيروس نادر: كنت هتعمي

كشف الفنان طارق الدسوقي، تفاصيل إصابته بـ فيروس نادر كاد أن يتسبب في فقدانه للبصر، وتفاصيل مساعدة الفنان الراحل سمير غانم له .

وقال طارق الدسوقي في حواره في برنامج " الستات " المذاع على قناة " النهار ":" سمير غانم ودلال عبد العزيز لهم مواقف إيجابية كثيرة معي ".

التموين: أكتر من 200 شركة مشاركة بـ أهلا مدارس

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه بالعلم تستطيع مصر منافسة جميع الدول، موضحًا أن اليوم تم افتتاح معارض أهلا مدارس.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال فيديو على قناة تن، أن هناك أكثر من 200 شركة مشاركة فى المعرض، وأن المعارض موجودة فى جميع المحافظات، وهناك مكاتب يصل عددها لـ 500 مكتبة تقوم ببيع الأدوات بأسعار مخفضة.

عمرو شميس: 3 سنين مش لاقي شغل ومحدش بيسأل عليا وبستنى رمضان ..فيديو

أكد الفنان عمرو شميس، أنه للأسف انا قابلت معوقات عرقلت مسيرتي الفنية، مشيرا إلى أنه من ضمن تلك المعوقات أنه يمكن أن يتم ترشيحي لدور من خلال عمل فني، وأتفاجأ بأن ممثل أخر مثل هذا الدور.

وقال عمرو شميس، خلال لقاء له لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل”، انه “لما روحت مكان التصوير لقيت حد تانى بيمثل الدور بتاعي”، إضافة إلى أنه خلال عمل أخر أختلفت مع المنتج.

الرجل مهدد بالحبس وغرامة 50 ألف جنيه حالة فعل هذا الأمر..مشروع قانون

علق عصام عجاج المحامي بالنقض، على مقترح القانون الذى ينص على حبس الزوج من عام لـ 3 سنوات، و غرامة 50 ألف جنيه فى حالة الزواج للمرة الثانية دون علم الأولي، وقال أن هذا المقترح ضعيف " هايف".

وأضاف المحامي بالنقض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج علامة استفهام تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن هذا القانون مخالف للشرع، و التعدد فى الإسلام غير مقيد، و القانون أعطى لـ الزوجة حق التطليق من زوجها أذا تزوج عليها، فلا داعي لهذا القانون.

حماية المستهلك: جودة المنتج والسعر المناسب هما معادلة النجاح.. فيديو

كشف المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن المنتجات المعروضة داخل معارض اهلا مدراس جميعها بجودة عالية وأسعار منخفضة وشهد بذلك رئيس الوزراء ووزير التموين ووزير التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة.

وأضاف "حسام الدين" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن معرض اهلا مدارس ليس منفذ فقط للأسرة المصرية محدودي الدخل بل أصبح مظهر من مظاهر التطور الصناعي الذي حدث في مصر الذي استطاعت الدولة من خلاله توفير منتج حقيقي جيد جدا بأقل الاسعار لجميع المواطنين.