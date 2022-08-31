برلمانية تشيد بتوجيه الرئيس بصرف 300 جنيه لدعم المواطنين وتخفيف العبء عنهم

أشادت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف 300 جنيه دعماً استثنائياً على بطاقات التموين، مؤكدة أن هذا القرار جاء لمواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعاني منها جميع دول العالم.

وأضافت رشدي، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن القيادة السياسية دائما مع تصدر العديد من القرارات لدعم المواطنين البسطاء ولتخفيف العبء عنهم في جميع المجالات من خلال التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية التي توجه بها القيادة السياسية بشكل مستمر، وتصب في صالح أغلب الشعب المصري وتوفرحياة كريمة لهم.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أنها لديها ثقة كبيرة في قرارات الرئيس السيسي لتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجيًا، بما يساعدهم ويخفف عن كاهل تلك الأسر عبء التطورات والتداعيات الاقتصادية العالمية، كما أنها لديها ثقة أيضا في قدرتها علي تخطي هذة الأزمة العالمية.