برلماني: قرار الرئيس زيادة الدعم الاستثنائي لـ300 جنيه أسعد المصريين

أعرب النائب خالد مصطفى عبد الوهاب، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره الشديد للقرار الذي أصدره الرئيس السيسي، بزيادة الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين إلى 300 جنيه بدلا من 100 جنيه، قائلا إنه قرار قوبل بارتياح شديد في الشارع المصري خلال الساعات الماضية ويؤكد إحساس الرئيس السيسي وشعوره بالمتطلبات الأساسية والحيوية للغالبية الساحقة من المصريين.

وقال مصطفى، في تصريحات له اليوم، انه لم يكن أحد يتوقع صدور مثل هذا القرار الذي يحمل الموازنة العامة أعباءً اضافية في ظل ظروف عالمية واقتصادية صعبة يعلمها الجميع. لكن بالرغم من ذلك اتخذه الرئيس السيسي إيمانا منه باستمرار الدعم وبالوقوف بجوار الأسرة المصرية خلال هذه الظروف.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه قرار هام للغاية تستفيد منه ملايين الأسر المصرية، كما أن توقيت اتخاذه، يؤكد أن الدولة المصرية قريبة جدًا من المواطن المصري وتشعر بمشاكله وطموحاته.

واختتم بالإشارة، إلى أن جملة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية طوال الفترة الأخيرة، ومنها زيادة المعاشات الأقل من 2500 جنيه، وتقديم دعم تموين استثنائي وزيادة عدد الأفراد المستحقين للدعم النقدي ضمن "تكافل وكرامة"، تؤكد جميعها وعي القيادة السياسية المصرية وأمانتها الشديدة مع المواطن المصري ومساندته.