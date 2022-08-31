بسبب ماس كهربائي.. حريق ضخم بوسط العاصمة الأردنية عمان

تشهد الفترة الأخيرة حرائق كبيرة ومتعددة في كثير من دول العالم ومنها الأردن ولاسيما في الحزام الغاباوي ويرجع السبب الي ارتفاع درجات الحرارة واخري يرجع الي حدوث ماس كهربائي.

حريق العاصمة الاردنية عمان

اكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بالأردن إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني وسط عمان ومديرية الشرطة تعاملا مساء اليوم مع حريق شبَّ نتيجة ماس كهربائي في عدادات كهرباء في أحد مراكز التسوق وسط العاصمة.

3 إصابات

وأكد أنه جرى إخلاء المركز وقطع التيار الكهربائي وتقديم الإسعافات الأولية إلى ثلاث إصابات بضيق في التنفس وفُتح تحقيق لمعرفة سبب الحريق.

نداء عاجل للجميع بالابتعاد عن منطقة الحريق

وأهاب الناطق الاعلامي بجميع المواطنين المتواجدين في محيط الموقع الابتعاد عن الموقع وعدم التجمهر، حفاظا على سلامتهم ولإتاحة المجال امام رجال الدفاع المدني لمتابعة عملهم وإنهاء التعامل مع الحريق بسرعة ودون أي معوق.

حريق في شقة

وكان مواطن بالأردن يدعي أحمد الدعجة، على صفحته معلنا وفاة أولاده الخمسة بسبب حريق في منزلهم، قائلا: ‏قدر الله وما شاء فعل اللهم لا اعتراض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله له خيرًا منها.

وفاة 5 أطفال

وأضاف الأب المكلوم أحمد الدجعة، عبر حسابه الخاص على فيسبوك: فلذات كبدي جميعهم الخمسة سلمان وسلطان واريام وريم وملاك في ذمة الله.

أكمل: تقبل التعازي اعتبارًا من اليوم ولمدة 3 أيام للرجال والنساء في منزل والدي، اللهم إني أسألك الصبر والسلوان، ‏اللهم إني أسألك الصبر والسلوان، اللهم إني أسألك الصبر والسلوان.

و كان حريق قد اندلع صباح الجمعة الماضية ، في غرفة الأشقاء الخمسة، حيث ذكر العقيد عامر السرطاوي، الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن التحقيقات الأوّلية تشير إلى حدوث ماس كهربائي تسبب في اندلاع حريق ضمن شقة في الطابق الثاني بمنطقة «إسكان الأمير هاشم» في لواء الرصيفة شمالي المملكة.

