أهالي منية النصر يشيعون جثمان "فاطمة" ضحية زوجها في الدقهلية

شيع المئات من أهالي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، جثمان الزوجة ضحية اعتداء زوجها عليها بعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة أثر هذا الاعتداء.



وكانت قد تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة منية النصر يفيد بقيام شخص يدعى محمد عابد جمعة 30 عاما مقيم كفر علام بضرب زوجته فاطمة محمود مرجان 35 عاما بعصا غليظة ما أدى إلي وفاتها .

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة .

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى منية النصر المركزي تحت تصرف النيابة



وتم القبض على الزوج، والذى اعترف بالواقعة بسبب خلافاتهما المتكررة وانها دائمة المشاكل والخلافات.

وأفاد شهود عيان أنها كانت تتشاجر معه كثيرا بسبب قيامه بالإنفاق على المواد المخدرة.



تم عمل المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة، وجار العرض على النيابة؛ وذلك لاستصدار قرار بالتشريح من عدمه.