النائب عمرو درويش: الحوار الوطني له قيمة كبيرة.. وننتظر الإعلان عن موعد الجلسات

أكد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، ان الرئيس السيسي يعلم الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به المواطنين، ووجه بزيادة الدعم الإستثنائي بـ 300 جنيه بدلا من 100 جنيه.

وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، نعمل على مناقشة العديد من القضايا في الحوار الوطني، مؤكدا أنه نعمل على مناقشة المشكلات التي يتعرض لها المواطن المصري، وهناك حديث عن الشق السياسي والإقتصادي.

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني قيمة كبيرة، لأنه يتم طرح كافة الأراء للخروج بأفضل الحلول للقضايا الهامة للدولة.

وأشار عمرو درويش إلى أنه ننتظر الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد جلسات الحوار الوطني القادمة.