عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب عمرو درويش: الحوار الوطني له قيمة كبيرة.. وننتظر الإعلان عن موعد الجلسات

د النائب عمرو درويش،
د النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب

أكد النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، ان الرئيس السيسي يعلم الوضع الإقتصادي الصعب الذي يمر به المواطنين، ووجه بزيادة الدعم الإستثنائي بـ 300 جنيه بدلا من 100 جنيه.

وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “خبر اليوم”، عبر فضائية “أون”، نعمل على مناقشة العديد من القضايا في الحوار الوطني، مؤكدا أنه نعمل على مناقشة المشكلات التي يتعرض لها المواطن المصري، وهناك حديث عن الشق السياسي والإقتصادي.

 

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، وعضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني قيمة كبيرة، لأنه يتم طرح كافة الأراء للخروج بأفضل الحلول للقضايا الهامة للدولة.

 

وأشار عمرو درويش إلى أنه ننتظر الإعلان بشكل رسمي عن مواعيد جلسات الحوار الوطني القادمة.

 

د النائب عمرو درويش الرئيس السيسي الدعم الاستثنائى مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

خلفًا لـ سواريش .. هاني حتحوت يكشف اسم مدرب الأهلي الجديد

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

ترشيحاتنا

سبتمبر مشرق.. يوسف الحسيني يكشف أنباء سارة للمصريين

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

سم قاتل.. يوسف الحسيني يطالب التموين بعمل حملات على حدائق الأهرام

برج الأسد .. حظك اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022 : خير في طريقك

الهيدروجين الأخضر.. تحركات مصرية عاجلة نحو الطاقة النظيفة لمواجهة تقلبات المناخ

تحت أنظار الزمالك والأهلي| نجم فاركو يعلق على انضمامه لمنتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ هاف ستومك | علا رشدي تتألق بإطلالة لافتة .. شاهد

أشعلت السوشيال ميديا.. زوجة ماجد المصري بإطلالة جريئة في أحدث ظهور| شاهد

ازاي تتعشى بـ 5 جنيه.. مخبوزات بالعجوة

فيديو أشعل السوشيال ميديا .. شبح مارادونا يتدرب في ملعب بـ أسكتلندا

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ