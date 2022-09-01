بحضور وزير التعليم.. حماة وطن يكرم أوائل الثانوية بجوائز مادية وعينية

كشفت رانيا ربيع مسؤول الإعلام بحزب حماة وطن، تفاصيل حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والفنية والأزهرية وذوي الهمم.

وقالت رانيا ربيع في مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" نكرم المتفوقين بحضور أهاليهم كي تكون مشاركة مجتمعية لفرحة أوائل الثانوية العامة ".

وأكملت رانيا ربيع :" التعليم هو البداية لبناء أي وطن، وهذا التكريم خطوة لإلقاء الضوء على النماذج الناجحة".

ولفتت رانيا ربيع :" الدولة تتجه لـ تمكين الشباب"، مضيفا:" سيتم تكريم 58 طالب في الحفل بحضور وزير التربية والتعليم وسيتم تقديم جوائز مادية وعينية".

واكملت رانيا ربيع:" سيتم إلقاء الضوء على ما قامت به الدولة في ملف تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني ".