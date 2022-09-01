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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استجابة لطلب أولياء الأمور بتحويل أبنائهم للمدرسة الجديدة بأبي صقل

مدرسة التعليم الأساسي
مدرسة التعليم الأساسي الجديدة بحي ابي صقل

طالب أولياء الأمور  بحي ابي صقل مدينة العريش محافظة شمال سيناء،  بالتيسير علي أولياء الأمور ، والسماح لأبناءهم التلاميذ التحويل من مدرسة الشهيد النقيب عاصم أحمد إلى المدرسة الجديدة . وتقدم  أهالي حي ابي صقل  بطلب إلى حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة  ، للموافقة على طلب أولياء الأمور لتخفيف العبء عليهم والتيسير على التلاميذ ، بما يحقق استكمال كثافة الفصول مع أول عام دراسي في المدرسة الجديدة .

عملية التحويلات:
 

وقد تم الإستجابة لطلب أولياء الأمور ، وذلك بالموافقة علي  اتمام عملية التحويلات من مدرسه الشهيد  النقيب عاصم أحمد إلى مدرسه ابو صقل الجديده إدارة العريش التعليمية،  العام الدراسي القادم الذي سيبدأ أول أكتوبر ٢٠٢٢م.، وذلك للالتحاق بفصول المدرسة  الصف الأول الاعدادى، وكذلك الصفين الثانى والثالث الإعدادي ايضا. 

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