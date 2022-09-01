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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

إنجازات حياة كريمة في المحافظات بثقافة بهاء طاهر بالأقصر

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، تقديم العديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية بفرع ثقافة الأقصر، من خلال إقليم جنوب الصعيد الثقافى، حيث نظم قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "إنجازات حياة كريمة في المحافظات". 

وتحدث ضياء الدين أحمد عن التنمية الشاملة ومستوى معيشي للفئات المجتمعية، وتستهدف الدولة المصرية الانتهاء من تطوير جميع قرى الريف المصري البالغ عددها 4600 قرية وتضم 58 مليون نسمة وأهدافها القضاء على الفقر، وتشمل المبادرة جميع القطاعات وتحسين وإحداث تغيرات جوهرية وجذرية والحد من المشكلات والغلاء في المجتمع ومشاركات الجمعيات الأهلية في تنفيذ مبادرة حياة كريمة.

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أمسيات شعرية وورش فنية بثقافة الأقصر

وقدم قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "التربية السليمة وأسباب انتشار الانتحار"، وتحدث عبده الضوى عن التربية ودورها فى الحفاظ على الأبناء والتوعية الدينية فى الحفاظ على الشباب من الانتحار.

كما عقد القصر محاضرة بعنوان "دور الثقافة فى استقرار الأسرة" وأوضح محمد أحمد إبراهيم أهمية الوعى الثقافى داخل الأسرة وتوعية الأبناء ثقافيا فى شتى مناحي الحياة.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان" أهمية المحافظة على استقرار البلاد"، وتحدث سيد صدقى فهمى عن الاستقرار وأنوعه وأهمية المحافظة على استقرار البلاد وطرق المحافظة على استقرار البلاد ودور الفرد والمجتمع والمؤسسات الحكومية والمدنية من أجل المحافظة على هذا الاستقرار. 

وعقد القصر أيضا محاضرة بعنوان"الغدة الجاردرقية"، وأوضحت الدكتورة آية محمد خليل الغدد الجاردرقية وأنواع الغدد الجاردرقية وأعراضها. 

وعقدت محاضرة بعنوان "الأسرة والمجتمع"، وأوضح شعبان شلبي أن الأسرة مكون للمجتمع والموروث والمكتسب والفرد مكون للأسرة والأسرة مكونة للمجتمع. 

بالإضافة إلى ذلك، أعد القصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير وقصيدة بعنوان "بنات الليل". 

كما نظم القصر ورشة فنية بعنوان "استخدام فني لورق الكرافت" تنفيذ صفاء حسن قرشي. 

بينما أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط بعنوان "الطبيعة" نفذها سهرى سباق. 

ونفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة رسومات فنية بعنوان "الأجهزة الكهربائية" نفذها أحمد أمين عبد الرحمن وحمدي محمود مستخدماً الورق وألوان الخشب.

وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية للشاعر أحمد علي وألقى قصائد "أيتها الروح، نفس، ضاقت بي البلاد، الصمت". 

وأعدت المكتبة أمسية شعرية للشاعر على حسان وألقى قصيدتى "ترتيلة، أركان". 

وأعد بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي وألقى قصائد "صرخة، حبك إنتي، همسة للنيل".

وأقام قصر ثقافة حسن فتحى عرض إنشاد دينى للمنشد على سيد محمد وقصيدة "الله يا موجود". 

وأقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر الدكتور ناصر الدسوقي، وألقى قصيدتى "حلم الجفاف، سراب" من ديوانه الثاني "قبل غروب الشمس". 

بالإضافة إلى ذلك، أعدت المكتبة دوريا ثقافيا للأطفال أدارته هبة زكى محمد ومحمد إمام، وتم تقسيم الأطفال إلى فريقين فريق الأمل وفريق الشروق، وتم طرح عدد من الأسئلة وفاز فريق الأمل.

قصور الثقافة ثقافة الاقصر الأقصر مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الهيئة العامة لقصور الثقافة

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