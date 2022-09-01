اليابان: إعصار هينامنور العنيف يحمل رياحًا عاتية إلى أوكيناوا

حمل إعصار هينامنور القوي رياحا عاتية إلى جزيرة أوكيناوا جنوب اليابان، صباح اليوم الخميس؛ بينما كان يستعيد قوته أثناء اقترابه من الجزيرة.

ورفعت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تصنيف العاصفة إلى "عنيفة" صباح اليوم بعد أن كانت صنفتها "قوية جدا" الليلة الماضية، حسب ما أوردته وكالة أنباء “كيودو” اليابانية، وحذرت الهيئة من هبَّات رياح قوية وموجات مد مرتفعة في أوكيناوا.

وتوقعت هيئة الأرصاد رياح تصل سرعتها إلى 108 كيلومترات في الساعة في أوكيناوا غدا، الجمعة، وتصل إلى 252 كيلومترًا في الساعة بعد غد، السبت، مع موجات تصل إلى 7 أمتار الجمعة وأكثر من 9 أمتار السبت.

وكان من المتوقع أن يتحرك الإعصار الحادي عشر من الموسم ببطء جنوب أوكيناوا قبل أن يتحرك شمالًا ويقترب من مقاطعة الجزيرة يومي السبت والأحد.