مقتل مسلحين اثنين في اشتباكات مع القوات الهندية بإقليم كشمير

أعلنت الشرطة الهندية اليوم /الخميس/ أن مسلحين اثنين لقيا حتفهما إثر اندلاع اشتباكات مع قوات الأمن في منطقة "سوبور" بمقاطعة "بارامولا" في ولاية "جامو وكشمير".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها إن الاشتباكات اندلعت بعدما شنت قوات الأمن عملية تطويق وبحث في المنطقة، مشيرة إلى أن مدنيا واحدا أصيب أيضا جراء تبادل إطلاق النار بين الجانبين.

