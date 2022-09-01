433.3 مليار درهم.. الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي يونيو الماضي

وصل إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي إلى 433.35 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بلغت 7.5% أو ما يعادل 30.3 مليار درهم مقارنة بنحو 403.05 مليار درهم في يونيو 2021.

وأرجعت أحدث إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع السنوي في الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 5.2% أو ما يوازي 11.9 مليار درهم لتبلغ 242.05 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة بنحو 230.14 مليار درهم في يونيو 2021.

فيما وصلت الأوراق المالية الأجنبية المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي إلى 128.13 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت الأصول الأجنبية الأخرى نحو 63.17 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 41.59 مليار درهم في يونيو 2021، بارتفاع نسبته 52% أو ما يعادل 21.58 مليار درهم.

في سياق متصل، وصلت الميزانية العمومية لمصرف الإمارات المركزي إلى 491.41 مليار درهم في يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 3.2% أو ما يعادل 15.2 مليار درهم مقارنة بنحو 476.21 مليار درهم في يونيو 2021.

وتوزّعت ميزانية المصرف المركزي في جانب الأصول بواقع 210.66 مليار درهم للنقد والأرصدة المصرفية في يونيو الماضي، إلى جانب استثمارات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بنحو 174.04 مليار درهم، و60.23 مليار درهم للودائع، و1.25 مليار درهم للقروض والسلف، و45.23 مليار درهم للأصول الأخرى.

وأظهرت إحصائيات المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع النقد المصدر إلى 118.1 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي بزيادة على أساس سنوي بنسبة 6.5% أو ما يعادل 7.2 مليار درهم مقارنة بنحو 110.9 مليار درهم في يونيو 2021.

ووفق الإحصائيات، توزع النقد المصدر بواقع 18 مليار درهم للنقد بالبنوك و100.1 مليار درهم للنقد المتداول خارج البنوك وذلك في يونيو الماضي.

وزادت الودائع النقدية إلى 626.1 مليار درهم في يونيو الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 11.07% أو ما يوازي 62.4 مليار درهم مقارنة بنحو 563.7 مليار درهم في يونيو 2021.