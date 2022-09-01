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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"مسك" عطاء لا ينضب.. مؤسسة بن سلمان تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

صدى البلد

تحتفل مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" في الربع الرابع من هذا العام بذكرى مرور 10 سنوات على تأسيسها؛ بعد أن شكّلت خلال عقدٍ من الزمن إنجازاتٍ متلاحقة صنعت الأثر البارز لتنمية الشباب في المملكة لتستمر رحلتها نحو تمكين وتنمية المهارات لدى الشباب؛ من أجل جيل يصنع مستقبلاً باهراً للمملكة والعالم.

 

وتحوي الاحتفالية، مجموعة من الفعاليات المصاحبة تتضمن جولة من العروض التعريفية في عدد من مناطق المملكة، إلى جانب إقامة حفل ذكرى مرور 10 سنوات وتنظيم (معرض مسك 10) التفاعلي الذي سيُقدم صورة شاملة لماضي وحاضر ومستقبل المؤسسة عبر سلسلة من الأنشطة التفاعلية والرقمية التي تستعرض رحلة إنجازات المؤسسة وجهاتها التابعة (شركة مانجا للإنتاج ومعهد مسك للفنون ومدارس مسك و مدارس الرياض).

 

وتتضمن الاحتفالية تدشين أعمال النسخة السادسة من منتدى مسك العالمي وذلك في شهر نوفمبر المقبل بمشاركة خبراء محليين ومن أنحاء العالم، وهي النسخة الأضخم من المنتدى والتي تواكب ذكرى مرور 10 سنوات على تأسيس مسك، في حدثٍ سيكون قبلة الشباب الطموح من خلال أنشطةٍ تواكب استراتيجية المؤسسة ومساراتها الأربعة التي تعمل على بناء القادة ورعاية الأفكار الريادية وتمكين المجتمع من مهارات العصر الحالي والخدمة المجتمعية.

 

وتُوِّجت جهود المؤسسة مؤخراً بإعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن إنشاء مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية، وهي أول مدينة غير ربحية في العالم، ونموذج ملهم لتطوير القطاع غير الربحي عالميًا وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية والمؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية، لتنضم إلى الجهات التابعة للمؤسسة التي تسهم في تحقيق مستهدفاتها لصنع قادة المستقبل.

 

يُذكر أن مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" بدأت رحلتها في عام 2011 بهدف خلق الفرص للشباب وتوظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل وإتاحة المجال لهم وتقديم الدعم اللازم لبناء المبادرات والبرامج الشبابية؛ فقد ركزت برامجها خلال السنوات الماضية على مجالات الأعمال والثقافة والتقنية والإعلام الرقمي وانعكست في إنجازات ومبادرات المؤسسة خلال العقد الماضي، وتبلورت رؤية المؤسسة في استراتيجيتها المحدثة التي تستهدف التمكين في مجالات التقنية، والعلوم، والثقافة، والفنون، والتعليم، وريادة الأعمال؛ لتصل المؤسسة إلى واقع جديد من التمكين تعمل خلاله مع الجهات والشركات التابعة لها في تعظيم الأثر عبر توفير وصناعة الفرص للأفراد ونقل الخبرات لمؤسسات القطاع غير الربحي في المملكة.

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