عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة بايدن تتجه لجعل الجرعات المعززة من لقاحات كورونا أمرًا روتينيًا كالإنفلونزا الموسمية

صدى البلد

تتجه إدارة الرس الأمريكي جو بايدن لجعل الحصول على الجرعات المعززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19" أمرًا روتينيًا في بداية كل خريف مثل لقاحات الإنفلونزا الموسمية.
وأفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية اليوم /الخميس/ أن هذا الأمر هو جوهر حملة تطعيم جديدة بدأتها إدارة الرئيس بايدن لبيع اللقاحات المصرح بها حديثًا للجمهور الأمريكي الذي رفض على نطاق واسع معززات كوفيد-19 منذ أن أصبحت متاحة لأول مرة في الخريف الماضي.
ويمكن أن يبدأ طرح هذه المعززات المحدثة، والمصممة خصيصًا من قبل شركتي "فايزر" و"موديرنا" للاستجابة لسلالة أوميكرون، في غضون أيام، مع الإشارة إلى أن الولايات المتحدة اشترت 170 مليون جرعة وأبدت عزمها أن يتمتع كل شخص على أراضيها بحرية الوصول إلى الدواء المُعزز.
وقال الدكتور أشيش جها منسق البيت الأبيض للاستجابة لـ كوفيد-19 إن هذه الجولة الأخيرة من اللقاحات ستوفر الحماية للمواطنين خلال موسم البرد والإنفلونزا، على أمل حصول الناس على اللقاح سنويًا، فعادة يحصل نصف البالغين في الولايات المتحدة على الأقل على لقاح الأنفلونزا بشكل موسمي.
وأضاف جها: نتوقع بذلك توفير حماية دائمة بمرور الوقت والهدف من الأمر يتمثل في الوصول إلى نقطة يحصل فيها الناس على لقاح كوفيد بشكل منتظم، وبنفس الطريقة التي يأخذون بها لقاح الإنفلونزا.. داعيًا معظم الأمريكيين بالحصول على جرعة معززة بحلول نهاية أكتوبر.
وتعتمد خطة البيت الأبيض أيضًا في جزء منها على إدارات الصحة المحلية ومقدمي الخدمات والمنظمات الأهلية للتواصل وتشجيع الناس على الحصول على الجرعات المُعززة بشكل دائم، وقال مسئولون من البيت الأبيض إن الصيدليات ومقدمي الخدمات الصحية وإدارات الصحة بالولايات أو المحليات تستعد لإرسال رسائل نصية إلى ملايين الأشخاص من شأنها أن تشجعهم على الحصول على جرعة معززة هذا الخريف.
مع ذلك أبرزت "أسوشيتد برس" أن حملة التطعيم الأخيرة تواجه العديد من التحديات من بين ذلك، حقيقة أن غالبية الأمريكيين حصلوا على الجرعات الأولى والثانية من لقاح كوفيد-19 عندما تم طرحها في العام الماضي، لكنهم كانوا أكثر ترددًا في الحصول على جرعة معززة، حيث حصل أقل من نصفهم على أول جرعة معززة منذ أن أصبحت متاحة في أواخر العام الماضي.
كذلك لم يتحرك الكونجرس أيضًا للموافقة على طلب الرئيس جو بايدن بتخصيص 22.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام للاستجابة لـ كوفيد-19؛ حيث انتقد الجمهوريون الطلب، وأشاروا إلى إنفاق 1.9 تريليون دولار بالفعل على الاستجابة للوباء.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

ترشيحاتنا

السفير خالد أنيس: استئناف الرحلات الجوية بين مالطا ومصر لخدمة السياحة قريبا

ينافس الآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S23

التصرف الشرعي حال الشك في عدد ركعات الصلاة.. تعرف عليه

الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز»: سنكون رقم واحد في المركبات الكهربائية ونتفوق على تسلا

المفتي: نتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات

شوبير يكشف أسرارا لأول مرة عن سواريش في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

بملابس محتشمة.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل البيض بوصفة شهية

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

فيديو

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ