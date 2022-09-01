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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تعاون مصري أردنى لدعم المشروعات الصغيرة

صدى البلد

 عقد اجتماع بين المسئولين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووفد رفيع المستوى من الجانب الأردني برئاسة عبد الفتاح الكايد المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وضم الوفد ممثلي المؤسسة الأردنية وعدد من ممثلي البنوك الأردنية الذين تعرفوا على الدور التنموي الذي يقوم به الجهاز بالتعاون مع مختلف شركاء التنمية والخدمات التي يقدمها لعملائه خاصة في ضوء صدور قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لعام 2020، وآلياته في النهوض بقطاع المشروعات الصغيرة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، خاصة في مجال تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين الجهات التمويلية والتنموية في البلدين والمعنية بالعمل على نمو قطاعات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة خطوات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين جهاز تنمية المشروعات والمؤسسة الأردنية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في نشاط إقامة وتطوير المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بجانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية في الشراكات بالقطاعات الاقتصادية كافة.

واستعرض ممثلو جهاز تنمية المشروعات أهم ما جاء في قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 من مواد تشريعية وإجراءات تنظيمية وحوافز ومزايا تسهم في تهيئة بيئة استثمارية آمنة تشجع المواطنين – خاصة الشباب – على اقتحام مجال العمل الحر وإقامة المشروعات الصغيرة الخاصة بهم بعيدا عن النمط التقليدي من الوظائف.

كما تناول الجانبان أثناء الزيارة أنواع التمويل المتاح من خلال جهاز تنمية المشروعات لعملائه، بجانب استعراض للبرامج الخاصة بالنهوض بمجال ريادة الأعمال وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الجمهور وخدمات التدريب وتطوير المهارات الريادية التي يقدمها الجهاز والتي تتفق مع آليات المؤسسات العالمية الرائدة في هذا المجال.

وتطرق الجانبان إلى الحديث عن آليات التسويق التي يقدمها جهاز تنمية المشروعات خاصة في مجال دمج عملائه على كبرى منصات التجارة الإلكترونية بما يفتح لهم نوافذ تسويقية جديدة، بجانب تسهيل إشراك عملاء جهاز تنمية المشروعات في المعارض المركزية والمحلية وكذلك الدولية والتي يقيمها الجهاز بشكل دوري بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ذات الصلة، وبما يساهم في ترويج منتجات أصحاب المشروعات وإتاحة فرص تصديرية للمنتجات المحلية.

المشروعات المتوسطة والصغيرة المشروعات الصغيرة استثمار الأردن التعاون الاقتصادى

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