إصابة 4 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب 4 أشخاص، في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الصحراوي الشرقي أمام نفق سنور نطاق محافظة بني سويف.

وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي ، نتج عنه إصابة 4 أشخاص.



وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.



ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق بـ 3 سيارات إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي بني سويف الجامعي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



واستقبل مستشفى بني سويف الجامعي المصابين في الحادث، واسماء المصابين سها سليمان محمد 32 سنه شبه كسر في الكتف الايمن الايسر جروح وسحجات متفرقة بالجسم، ناجيه محمد عرابي 65 سنة شبه مابعد ارتجاج شبه كسر في الذراع الايسر، محمد سليمان محمد 31سنه، جروح وسحجات متفرقة بالجسم ، احمد محمد عبد الحافظ 40 سنه جروح وسحجات متفرقة بالجسم

وجميعهم من محافظه سوهاج.