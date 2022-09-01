عودة برنامج "حديث القاهرة" على القاهرة والناس.. السبت المقبل

أطلقت قناة "القاهرة والناس"، برومو الموسم الجديد من برنامج "حديث القاهرة"، حيث أعلنت عودة البرنامج بدء من السبت المقبل 3 سبتمبر، حيث يقدم البرنامج السبت الإعلامي خيري رمضان، والأحد والاثنين خيري رمضان وكريمة عوض، ويكون الثلاثاء من تقديم الإعلامية كريمة عوض فقط، بالإضافة إلى تحليل الترندات اليومية مع الكاتب الصحفي خالد البرماوي.



ويقدم الإعلامي إبراهيم عيسى، برنامج "حديث القاهرة"، على قناة القاهرة والناس، في أيام الأربعاء والخميس والجمعة، في التاسعة مساء.



ويعود برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، بالكثير من الفقرات والموضوعات التي تشغل الشارع المصري، حيث تعود فقرة بورصة الكلام لمطالعة أهم أخبار الترند يوميا، ويقدم الفقرة خالد البرماوي الكاتب المتخصص في تحليل المحتوى الرقمي، والفقرة الأسبوعية مع نهاد أبو القمصان، وغيرها من الفقرات الجديدة.



وحقق برنامج "حديث القاهرة"، في مواسمه الماضية، نسب مشاهدة ومتابعة كبيرة من قبل الجمهور، وكانت متابعة الجمهور مرتفعة خلال الموسم الأخير، وسيناقش البرنامج مع انطلاقته الجديدة كل الموضوعات وتحليل الأمور وعرض وجهات النظر وكشف الحقائق.

