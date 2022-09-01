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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: الغرب لن ينجح في إضعاف روسيا

صدى البلد

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن الغرب أطلق العنان لحرب هجينة ضد روسيا في أوكرانيا"، مؤكدا أنه لن ينجح في إضعاف روسيا، كما لم ينجح أحد في الماضي.
 

وأضاف لافروف - في كلمة أمام طلبة معهد موسكو للعلاقات الدولية اليوم /الخميس/ - "أن الغرب انغمس في هيستيريا ويحاول بعدوانه غير المسبوق تعويض عدم قدرته على إدارة الشؤون على أساس الاحترام المتبادل"، مشيرا إلى أن الدول الغربية تمتنع عن أي إتصالات مع الدبلوماسيين الروس. 
 

وتابع لافروف قائلا "لا أعتقد أن روسيا يجب أن ترد بالمثل على خطوات الاتحاد الأوروبي بشأن تقييد منح التأشيرات للمواطنين الروس، ولا يتعين معاقبة مواطني الدول الأوروبية"، واصفا السياسيين الأوروبيين، الذين يريدون حظر إصدار التأشيرات للروس، بأنهم "أشخاص يستحقون الشفقة"، ومؤكدا أن بلاده لن تعزل نفسها.

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