السودان.. نجاة سكرتير حزب الأمة القومي بغرب دارفور من محاولة اغتيال

نجا سكرتير حزب الأمة القومي بولاية غرب دارفور عبد الرسول عبد الواحد، من محاولة اغتيال بعد إطلاق وابل من الرصاص في منزله مساء الثلاثاء الماضي.

وكشف بيان للأمانة العامة لحزب الأمة القومي، اليوم الخميس، عن تعرض سكرتير الحزب بغرب دارفور لمحاولة اغتيال من جهات مجهولة كانت تراقب منزله بمدينة الجنية وتتربص به.

وأشار البيان إلى أن "هذا الحادث له ارتباط وثيق بمناهضة حزب "الأمة القومي" لعمليات الفساد الممنهج الذي تمارسه جهات محسوبة على حكومة الولاية".

وحمل البيان حكومة الولاية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد السول عبد الواحد، وكل منسوبي حزب الأمة القومي بالولاية، كما طالب بالتحقيق الفوري في الحادث وكشف الجناة الذين يقفون خلفه.

