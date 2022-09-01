موجز السوشيال ميديا.. جورجينا تظهر في الطائرة وديانا حداد تستعرض رشاقتها بالجيم

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

نشرت جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء العالمية وصديقة لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مجموعة من الصور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وبدت "رودريجيز" بفستان مُجسم كات، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق، وذلك من الطائرة.

روجت الفنانة الكويتية روان بن حسين لمسلسهل القادم و ذلك من خلال مشاركة متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر "إنستجرام".



وظهرت بن حسين من البوستر الرسمي لمسلسلها، مما نال اعجاب متابعيها.

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، فيديو جديدا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت نوال الزغبي، في الفيديو من حفلها بمهرجان القلعة بالقاهرة، وعلقت نوال الزغبي على الفيديو قائلة:"الله على جمالك و حبك يا مصر".

حرصت الفنانة ديانا حداد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" بصورة جديدة لها.



وظهرت ديانا حداد فى الصورة بإطلالة جذابة، من الجيم، مما نال اعجاب متابعيها.