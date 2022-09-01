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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تنظيم زيارات تثقيفية وترفيهية للوفود المشاركة بمؤتمر وزراء التنمية المحلية الأفارقة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

بعد انتهاء فعاليات الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى ، والتى استمرت فعالياتها فى الفترة من 29 :31 أغسطس 2022 ، وافتتاح د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لفعاليات الدورة على مستوى الوزراء ، والقائه كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الجلسة الافتتاحية بحضور عدد من الوزراء والمحافظين.

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة ان تتضمن أعمال الدورة العادية الرابعة التي نفذتها الوزارة بحضور ممثلى أكثر من 40 دولة أفريقية ، الجانب الترفيهي والثقافي الذي يعكس حضارة مصر ودورها التاريخي على مدار العصور القديمة و الحديثة .

و بدأت زيارات اليوم بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة و التى تمثل أحدث نموذج للمدن الذكية المتكاملة الخدمات ، التى تنفذها الحكومة المصرية ، بهدف تخفيف الضغط على العاصمة ” القاهرة” و التي أصبحت تستوعب أكبر بكثير من طاقتها  ، و للتغلب على مشكلة الاكتظاظ فيها بدرجة كبيرة جدا ، خاصة مع استقبالها يوميا لعدد لاحصر له من الوافدين لعدة أسباب سواء إدارية أو تجارية ، و قد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً على إنشائها وتهيئتها وفقا لمعايير معينة ، لتتضمن جميع الخدمات التي يحتاج إليها سكان العاصمة الإدارية من مراكز تجارية ووحدات سكنية متميزة بالإضافة إلى افتتاح عدة
فروع لعدة نوعيات من المدارس و الجامعات الأجنبية والمصرية ، و لتكون العاصمة الإدارية الجديدة أحد المشروعات المحفزة لجذب المستثمرين من مختلف دول العالم لاستثمار أموالهم بنجاح من خلال إقامة أضخم المشروعات السكنية والخدمية التي يحتاج إليها السكان مما يساهم في ازدهار الاقتصاد المصري.

كما تتضمن الزيارات العديد من المعالم الاثرية والحضارية ، منها برج القاهرة و اهرامات الجيزة و متحف الحضارة .

و أبدى المشاركون فى الدورة العادية الرابعة اعجابهم الشديد بالعاصمة الإدارية الجديدة و الخدمات المتوفرة فيها وفقا لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة و تطلعهم لتنفيذ نماذج مماثلة لهم بدولهم ، كما أبدوا انبهارهم  بعظمة  الحضارة المصرية مؤكدين انهم سيكونون سفراء لمصر فى دولهم  لنقل الصورة الحضارية لمصر قديما وحديثا والدعوة الى زيارة مصر وتفقد معالمها المميزة فى جميع المحافظات.

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وزراء التنمية المحلية الأفارقة السيسي رئيس مجلس الوزراء هشام امنة وزير التنمية المحلية

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