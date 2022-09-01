بالفوشيا.. مي سليم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مي سليم مرتدية توب باللون الفوشيا، تاركة خصلات شعرها منسدلا على كتفيها، مع ميك أب جذاب يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن آخر أعمال النجمة مي سليم مسلسل "دنيا تانية" من بطولة ليلى علوي، وفراس سعيد، ونورهان، وأحمد عزمي، وأشرف زكي، ووفاء صادق، وإخراج أحمد عبد العال.

وأعربت الفنانة مي سليم عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.