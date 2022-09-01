من الجيم.. لقاء الخميسي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة جديدة لها من داخل الجيم، وذلك عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت لقاء الخميسي وهي تمارس أحدي التمارين الرياضية الشاقة، وتفاعل معها عدد كبير من جمهورها ونالت الصور إعجابهم.

يذكر أن آخر أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.