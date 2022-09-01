غتوري: هدف منتخب البادل الصعود لـ كأس العالم.. وتحقيق انجاز بإسم مصر|فيديو

وجه أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري للبادل الشكر لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي علي دعمه المستمر للاتحاد خلال الفترة الماضية مشيرا الي ان استضافة تصفيات كأس العالم نقلة جديدة للعبة في مصر .

وأضاف غتوري خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد : الوزير دائم الدعم لنا والرياضة المصرية بشكل عام وللشباب دائما ونحن نحاول تكوين صورة لنخدم الرياضة .

وأكمل : حلمي الكبير هو رؤية مصر تستضيف احداث عالمية للبادل ورؤية منتخبنا بين المنتخبات الكبيرة ،نجحنا في استضافة ٨ بطولات عالمية خلال العام الحالي ، خطة الاتحاد هي الوصول الي تصنيف متقدم عالميا

وأوضح : هدفنا تحقيق الصعوب الي نهائيات كأس العالم في العام الأول لإشهار الاتحاد ليكون انجاز بإسم مصر في اللعبة .



وأشار غتوري خلال تصريحاته الي ان الاتحاد المصري حصل على حق استضافة منافسات تصفيات بطولة كأس العالم الخاصة بقارتي آسيا وأفريقيا والتي تقام خلال الفترة من 1 سبتمبر وحتى 3 من نفس الشهر بعد دعم الامارات للملف المصري .

وأضاف غتوري خلال تصريحاته: أشكر مسؤولو الإمارات على دعمهم للملف المصري وهذا يدل على قوة العلاقات والترابط العربي بين الأشقاء في مصر والإمارات.

وأختتم: اتحاد البادل المصري يحظى بدعم كبير من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي منذ اليوم الأول واستضافة الحدث لم يكن ليحدث لولا دعم الوزير الكبير لنا.



