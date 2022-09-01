نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 بالاسم .. الآن

نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 .. أعلنتها منذ قليل مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية لحسم مصير الطلاب المتقدمين للالتحاق بها للعام الدراسي القادم 2022 / 2023
نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 ، يمكن معرفتها الان من خلال كشف أسماء الطلاب المقبولين في مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023 حتى ٱخر مرحلة فى المقابلة الشخصية ، الذي تم اعلانه منذ قليل على الصفحة الرسمية لـ مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية على فيس بوك.
وفي إطار إعلان نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 ، أعلنت المدرسة أيضا عن الكشف الخاص بقائمة الانتظار ، مؤكدةً أنه فى حالة عدم تقدم اى طالب بملفه من المقبولين فى خلال اسبوع من نشر النتيجة سيتم الإحلال من قائمة الانتظار حسب الترتيب .
وبعد إعلان نتيجة القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية 2023 قالت المدرسة : سيتم إستلام أصول الأوراق من يوم الاحد الى الخميس القادم.
شروط القبول في مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة المنوفية
- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية
- يشترط أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 - 2022
- يشترط ألا يقل مجموعه عن 230 درجة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 في مصر
1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.
2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.
3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.
4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.
5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.
6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.
7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.
9- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.
11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.
12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.
14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.
15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
16- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.
17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.
18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.
19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.
20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.