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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميًا.. إيفرتون يتعاقد مع إدريسا جانا جاي

إدريسا جانا جاي
إدريسا جانا جاي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الخميس، عن تعاقده مع السنغالي إدريسا جانا جاي قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ونشر نادي إيفرتون بيانًا عبر موقعه الإلكتروني أكد خلاله التعاقد مع جانا جاي لمدة عامين بدون الإعلان عن الرسوم الخاصة بالصفقة.

وتُقدر التقارير الصحفية قيمة الصفقة بمبلغ 8 ملايين جنيه إسترليني.

وبذلك يعود إدريسا جانا جاي لصفوف إيفرتون بعدما لعب لهم بين عامي 2016، 2018، ولعب معهم 108، قبل أن ينتقل لـ باريس سان جيرمان.

وبذلك، أصبح جانا جاي سابع صفقات إيفرتون في الميركاتو الصيفي الحالي.

 

 

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