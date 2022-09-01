نائب: تنسيقية شباب الأحزاب استطاعت تمثيل صوت المعارضة الوطنية في البرلمان

أكد النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب٫ أن أعضاء التنسيقية استطاعوا أن يمثلوا تمثيلا نيابيا محترما نال إشادة واسعة سواء من الزملاء في المجالس النيابية أو السلط التنفيذية أو الشارع المصري.



وأضاف "النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب"٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"٫ المذاع عبر فضائية "دي إم سي"٫: "تجربة شباب الأحزاب والسياسيين ستستمر والوعد الذي قطعناه على أنفسنا في بداية التجربة والذي يتضمن الإخلاص للوطن والحفاظ على المقدرات الوطنية والثوابت الوطنية وحقوق مصر التاريخية ودحر الإهاب سيستمر".

وأشار: "استطعنا بلورة الوعد الخاص بالتنسيقية في أداء برلماني محترم استطاعت فيه التنسيقية أن تمثل صوت المعارضة الوطنية في البرلمان واستطاعت أن تكون الصوت الذي يراقب الأداء الحكومي٫ والصوت الذي يدعم قرارات الدولة المصرية والقيادة السياسية".

تقديم 5 آلاف طلب خدمي

وأوضح النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب٫: "التنسيقية استطاعت تقديم ما يقرب من 5 آلاف طلب خدمي بالإضافة إلى طلبات وقضايا عامة"٫ مشيرا: "الاستجواب الوحيد الذي قدم في البرلمان خلال هذا الفصل التشريعي الحالي هو من أحد نواب التنسيقية".