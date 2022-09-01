بعد قرار الدعم الاستثنائي.. المواطنون يشكرون الرئيس ويعلنون توافر السلع

أبدى المواطنون المستفيدون من دعم بطاقات التموين، سعادتهم بقرار الرئيس السيسي بحزمة دعم استثنائي لمدة 6 شهور وذلك على بطاقات التموين .

وقالت سيدة في تقرير أذاعته قناة " اكسترا نيوز "، :" استفدت بالدعم ونشكر الله، وربنا يعطي الرئيس السيسي الصحة".

وقالت مواطنة أخرى:" نشكر الرئيس السيسي على دعم المواطن، وتوفير كافة السلع الاستراتيجية في منافذ بيع السلع التموينية ".

شكرا لـ الرئيس

وأكمل مواطن أخر :" صرفت التموين وكافة السلع متوفرة، ونشكر الرئيس السيسي على مجهوداته لتوفير دعم استثنائي لنا ".

وتابع مواطن اخر :" صرفت التموين النهاردة، وتم تنفيذ وعد الرئيس السيسي بصرف الدعم الاستثنائي على بطاقات التموين ".