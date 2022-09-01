مسؤولة أمريكية تشيد بإنجازات المجلس الرئاسي الليبي في مشروع المصالحة الوطنية

أشادت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، بجهود رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي، في تحقيق الاستقرار في البلاد خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس، وقطعه الفوري لزيارته إلى تونس إثر اندلاع الاشتباكات الأخيرة، كما أشادت بالخطوات التي أنجزها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية.



وأكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي- بعد لقائها رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي- أن عدم تعيين مبعوث إلى ليبيا كان سببا من أسباب الانسداد السياسي، مطالبة بضرورة بلورة موقف موحد لتعيين مبعوث أممي جديد في أسرع وقت ممكن، وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.



بدوره.. أشاد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بدور الولايات المتحدة في دعم السلام والاستقرار في ليبيا للوصول إلى الانتخابات في أقرب موعد وفق قاعدة دستورية تتفق حولها كل الأطراف، مؤكدا استمراره للسعي في دعم الفرقاء، وإخراج ليبيا من أزمتها السياسية بمساعدة الدول الشقيقة والصديقة.



واستنكر المسؤولان أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، واتفقا على أن الحوار السلمي نحو أساس دستوري للانتخابات يجب أن يحدث لمنع المزيد من عدم الاستقرار والصراع.