مفيش ألعاب.. فيسبوك تفاجئ مستخدمي آيفون وأندرويد بقرار صادم

أفاد تقرير جديد نشره موقع "ذا فيرج" التقني، بأن شركة فيسبوك Facebook، المملوكة لمجموعة "ميتا" الأمريكية، قررت إغلاق تطبيقها الخاص بالألعاب على نظامي التشغيل iOS وأندرويد، بعد ما يزيد عن عامين من إطلاقه.

وقد قامت عملاقة التواصل الاجتماعي، بإرسال إشعارا إلى المستخدمين، قالت فيه: "إن تطبيق الألعاب Facebook Gaming لن يعمل ولن يكون متاحا للتنزيل اعتبارا من 28 أكتوبر 2022".

فيسبوك تغلق تطبيق Facebook Gaming

ويشار إلى أن فيسبوك قد أطلقت تطبيق الألعاب بشكل رسمي في عام 2018، كخدمة مميزة قائمة على الألعاب السحابية كوسيلة للتنافس مع Twitch ويوتيوب وMixer، في ذلك الوقت.

وبعد ذلك، طرحت فيسبوك تطبيقا مصاحبا على الهاتف المحمول في عام 2020، للمساعدة في جذب المستخدمين في سوق تهيمن عليه إلى حد كبير خدمات أخرى مثل Twitch و YouTube.

وبعد فترة، أضاف تطبيق Facebook Gaming برنامجا مبتكرا، إلى جانب ميزات إضافية للمساعدة في بناء نظامه الأساسي، مثل القدرة على البث المشترك.

وفي عام 2020، استحوذت شركة فيسبوك Facebook على خدمة ميكسر Mixer، منصة البث المملوكة لشركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية، والتي جعلت الشركة تقوم بتجنيد لاعبي البث مثل Ninja و Shroud.

وأوضحت فيسبوك أن النسخة المستندة إلى الويب من منصة بث الألعاب على فيسبوك ستستمر بالعمل، ولم تقدم فيسبوك سببا لإغلاق تطبيق الألعاب الخاص بها على الهواتف الذكية.

