النائبة رقية الهلالي تتقدم بسؤال حول الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة

تقدمت النائبة الدكتورة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أيمن عاشور، بشأن : الحد الأدنى للقبول بكليات ومعاهد الهندسة.

وتساءلت النائبة في الطلب المقدم منها عن الاتي :ما هي الاسم ، والضوابط والقرارات التي استندت اليها المعاهد الهندسية بقبولها هذا العام بالتقديم بمجموع 66% بالمخالفة الصريحة لقرارات المجلس الأعلى للجلسات بخصوص الحد الأدنى للقبول، بالمعاهد والكليات المصرية ؟

وما هي الإجراءات المتبعة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الصدد ؟ ولماذا لم تكن هناك أي استجابة لمطالبات نقابة المهندسين بشأن ضوابط تقليل عدد المقبولين المعاهد الهندسية والتنسيق مع هذه الجهة المختصة في هذا الشأن الهام؟.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن القطاع الهندسي يعاني من ازمة شديدة جدا في توافر فرص العمل المناسبة القادرة على استيعاب الاعداد الكبيرة من خريجي الكليات الهندسية، إضافة إلى ازمة البطالة الضاربة لفئة مهنية من اهم فنات العاملين بالدولة والذين ترتكن عليهم محاور التنمية الحضارية الساعية إليها الدولة بخطي متسارعة ثابتة رشيدة.

وتابعت رقية الهلالي، ان زيادة عدد خريجي الكليات والمعاهد الهندسية وتدني المستوي العلمي والمحتوى التدريبي ببعض هذه المعاهد ينتج عنه خطر قومي وإستراتيجي وحضاري، مضيفة حيث اننا مهندسين ونتضامن مع مطالبات نقابة المهندسين المصرية والتطاع الهندسي عامة ولا بد من دراسة فورية لخريطة خريجي القطاع الهندسي من حيث العدد واله بالات والتأهيل المناسب والمحتوي العلمي.

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