فستان أحمر.. درة تبهر الجمهور بإطلالاتها في مهرجان فينسيا

شاركت الفنانة درة ، متابعيها صورا جديدة لها من أحدث صور من مشاركتها في مهرجان فينسيا، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت درة بإطلالة أنيقة، بفستان أحمر ، وحرصت على الظهور بميك أب بسيط يتناسب مع ظهورها صباحاً، وأكملت الطلة بالإكسسوارات الملائمة.

ويعرض حاليًا للنجمة التونسية درة زروق فيلم "جدران" على منصة "واتش ات" ولاقى الفيلم إشادات واسعة من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ كما أشادوا بأداء النجمة درة خلال أحداث العمل.

فيلم جدران من إنتاج سيني برو، ويشارك في بطولته النجوم درة زروق ونيقولا معوض وأحمد بدير وفراس سعيد وهند عبد الحليم و حنان سليمان، وتستمر أحداثه على مدار حوالي ساعة ونصف.

ينتمي فيلم جدران إلى نوعية أفلام السيكودراما و الرعب الاجتماعي، وتدور أحداثه حول ليلى التي تضطر إلى الانتقال لمنزل قديم بحثاً عن مستندات تثبت ملكيته لأمها، لكن هناك الكثير من المصاعب والمخاطر كانوا في انتظارها لتكتشف حقائق صادمة تخص هذا البيت.