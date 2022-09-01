نائب: قرار الرئيس بزيادة الدعم الاستثنائي للتموين انعكاس سريع لنبض الشارع

وصف النائب سامي نصر الله، عضو مجلس النواب، قرارات الرئيس السيسي بأنها انعكاس سريع لنبض الشارع المصري وإحساس بمشاكله وهمومه، قائلا إنها تاتي دائما في التوقيت المناسب ويتقبلها ملايين المصريين بكل ترحاب.

ونوه نصر الله في تصريح صحفي له اليوم، بقرار الرئيس السيسي زيادة الدعم الاستثنائي لـ300 جنيه، مشيرا إلى أن القرار يكشف إحساسه التام بالمواطن البسيط من ناحية، وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة من ناحية آخرى.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت قد أقرت دعما استثنائيا قبل أسابيع بقيمة 100 جنيه، لكنها عادت وضاعفت قيمة هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجا بنحو 300 جنيه، بما يؤكد إحساسها التام بالمواطن واحتياجاته والحاجة الماسة لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية عبر بطاقات التموين في منزله.

وأضاف سامي نصر الله، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة الدعم الاستثنائي حقق صدى طيبا في الشارع، كما إنه يتكامل مع قرارات أخرى بزيادة المرتبات والمعاشات، وزيادة حجم العدد المنضم لبرنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة بمقدار مليون أسرة.

وأعرب عضو البرلمان، عن شعوره بالفخر التام للجمهورية الجديدة مثله مثل عشرات الملايين من المصريين، مردفا: “هناك تنمية وبرنامج إصلاحي وهناك أيضا عدالة اجتماعية ودعم غير مسبوق في دولة أصبحت رائدة ومثالية في المنطقة برمتها”.