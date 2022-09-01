مدير مكتبة الإسكندرية يكشف خطة نشر الوعي بين الشباب بأول حوار تلفزيوني الليلة

يحل الليلة ، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ضيفا على برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc ، في أول حوار تلفزيوني له بعد توليه رسميا مهام منصبه.

ويتحدث مدير مكتبة الإسكندرية خلال اللقاء عن دور المكتبة في نشر الوعي بين الشباب والمشروعات التي ستعمل عليها المكتبة خلال الفترة القادمة لتنمية ثقافة القراءة لدي الأجيال الحالية .

كما يكشف عن حجم التطوير الذى سيعمل عليه داخل المكتبة التى تحتوي على آلاف من الكتب والمخطوطات النادية ومراكز الأبحاث المختلفة بجانب العديد من الإمكانيات الأخرى.