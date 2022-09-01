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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مكتبة الإسكندرية يكشف خطة نشر الوعي بين الشباب بأول حوار تلفزيوني الليلة

الدكتور أحمد زايد
الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية

يحل الليلة ، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية ضيفا على برنامج مساء dmc مع الإعلامي رامي رضوان على قناة dmc ، في أول حوار تلفزيوني له بعد توليه رسميا مهام منصبه. 

 

ويتحدث مدير مكتبة الإسكندرية خلال اللقاء عن دور المكتبة في نشر الوعي بين الشباب والمشروعات التي ستعمل عليها المكتبة خلال الفترة القادمة لتنمية ثقافة القراءة لدي الأجيال الحالية . 

 

كما يكشف عن حجم التطوير الذى سيعمل عليه داخل المكتبة التى تحتوي على آلاف من الكتب والمخطوطات النادية ومراكز الأبحاث المختلفة بجانب العديد من الإمكانيات الأخرى.

 

مدير مكتبة الإسكندرية مكتبة الاسكندرية رامي رضوان الدكتور أحمد زايد الشباب المكتبة

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