شعبة ملابس القاهرة : خصم 50% على جميع مستلزمات المدارس | فيديو

وجه هاني الكدواني، سكرتير عام شعبة ملابس القاهرة، الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على الافتتاح المشرف والمميز لمعرض "أهلاً مدارس".



وتابع "الكدواني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك وعدًا من كل المشاركين في المعرض من قبل شعبة الملابس الجاهزة على إعطاء خصم على الزي المدرسي بنسبة 50%.

ولفت إلى أن الخصم يمتد إلى جميع الأدوات المدرسية والأحذية والحقائب المدرسية والملابس، مشيرًا إلى أن المعرض موجود في أرض المعارض، وهناك سيارات من المعرض توجهت في كل المحافظات.