نشرة التوك شو.. بكري: الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين بكافة المجالات..الأرصاد تزف بشرى حول درجات الحرارة

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



مصطفى بكري: الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين بكافة المجالات..فيديو

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تم تخصيص 190.5 مليار جنيه لرفع المعاشات بنسبة 13% من أبريل الماضي، إضافة إلى أنه تم خفض الاستقطاعات الضريبية ساهم في رفع أجور الموظفين.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الدولة نفذت خطوات غير مسبوقة لتحسين حياة المواطنين في كافة المجالات.

بعد قرار الدعم الاستثنائي.. المواطنون يشكرون الرئيس ويعلنون توافر السلع

أبدى المواطنون المستفيدون من دعم بطاقات التموين، سعادتهم بقرار الرئيس السيسي بحزمة دعم استثنائي لمدة 6 شهور وذلك على بطاقات التموين .

وقالت سيدة في تقرير أذاعته قناة " اكسترا نيوز "، :" استفدت بالدعم ونشكر الله، وربنا يعطي الرئيس السيسي الصحة".

أسامة ربيع يكشف تفاصيل نجاح تعويم ناقلة الوقود AFFINITY وعودة الملاحة بالقناة

كد الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس٫ أن عملية تعويم ناقلة الوقود AFFINITY التي تعرضت للجنوح بالمجرى الملاحي للقناة أمس استغرقت 5 ساعات فقط.

وأضاف "الفريق أسامة ربيع٫ رئيس هيئة قناة السويس"٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"٫ المذاع عبر فضائية "الحياة"٫: "السفينة لم تعطل حركة الملاحة خاصة وأن الحادث وقع ليلا"٫لافتا: "يبلغ طول السفينة ٢ ,٢٥٢ متر، وعرضها ٤٥ مترا، بحمولة قدرها ٦٤ ألف طن، وعبرت القناة ضمن قافلة الشمال، في رحلتها قادمة من البرتغال ومتجهة إلى السعودية".

الأرصاد تزف بشرى... تحسن درجات الحرارة وسقوط امطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر بدأت تشهد تحسنا في الأحوال الجوية، خاصة في فترات الليل، بسبب نشاط الرياح الذي يُقلل من الإحساس بالرطوبة.



وتابعت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج "حوار الخميس"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن درجات الحرارة في النهار انخفضت عن الأسابيع الماضية، مشيرة إلى أن فصل سبتمبر يعتبر بداية فصل الخريف، حيث يفصلنا عن الخريف 3 أسابيع فقط.

التضامن: زيادة مليون و100 ألف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة.. فيديو

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، أن القيادة السياسية، تعي بشكل جيد القضايا الاجتماعية، ومع وقت الأزمات هناك تكثيف إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وقالت نيفين القباج، خلال لقاء لها لبرنامج "كلمة السر"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "خالد ميري"، إن الحماية الاجتماعية هي تنمية لأولادنا، مؤكدة أن الدولة تعتبرها حق الناس عليها وليست إحسانا.

الكهرباء: مصر لديها بنية تحتية وإمكانيات تؤهلها لتصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة

أكد الدكتور أيمن حمزة٫ المتحدث باسم وزارة الكهرباء٫ أن مصر تتابع التحديات التي تواجه العالم ،خاصة أوروبا فيما يتعلق بالطاقة.

وأضاف حمزة٫ خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"٫ المذاع عبر فضائية "الحياة": "مصر لديها من البنية التحتية والإمكانيات ما يؤهلها لأن تصبح مركزا إقليميا لتبادل الطاقة"٫ لافتا: "كان هناك مذكرات تفاهم تم توقيعها للربط مع لبنان وقبرص فضلا عن الزيارات المتعددة للاتحاد الأوروبي لمصر".

تسمم ضوئي.. هاني الناظر يحذر من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة.. فيديو

حل الدكتور هاني الناظر٫ رئيس المركز القومي للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية٫ ضيفا على الإعلامي محمد مصطفى شردي٫ خلال مداخلة عبر Zoom ببرنامج "الحياة اليوم"٫ المذاع عبر فضائية "الحياة".

وقال الدكتور هاني الناظر: "هناك ارتفاع في درجات الحرارة٫ فضلا عن أن عدد سطوع الشمس كبيرة٫لذلك التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترة الظهيرة يمثل خطورة كبيرة على جلد الإنسان وصحته بصفة عامة".

هاني محمود: مشروع قومي سيعيد ريادة مصر للغزل والنسيج بتكلفة 23 مليار جنيه

أكد الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك مشروع قومي سيعيد ريادة مصر للغزل والنسيج، بتكلفة 23 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه يتم إعادة هيكلة شركات الغزل والنسيج.

وقال هاني محمود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور شادي الزيات كان هناك في السابق 34 شركة، ولكن تم تقليصها لـ 9 شركات كبرى، مؤكدا أنه تم التخلص من ديون معظم الشركات، والتي كانت بتكلفة 23 مليار جنيه

خالد شعيب: السياحة الخارجية تفوقت بمطروح هذا العام.. فيديو

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن “ميناء جرجوب البحري” سيوفر نحو 30 ألف فرصة عمل للشباب، إضافة إلى المستشفيات التي تم إنشائها، والمشروعات القومية، ستوفر العديد من فرص العمل.

وقال خالد شعيب، خلال لقاء له لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “شادي الزيات”، أن وزارة السياحة بديوان عام محافظة مطروح تقوم بجهود كبيرة، على الرغم من أن المحافظة تعتمد على السياحة الداخلية فقط.

سيبني في حالي.. محمود عزب يكشف عن طلب الفنان محمد منير منه

كشف الفنان الكوميدى محمود عزب عن حقيقة خلافه مع الفنان محمد منير.

وأوضح عزب خلال حواره مع برنامج “كلام الناس” المذاع عبر قناة “ام بى سى مصر”، أنه تربطه علاقة صداقة بالفنان محمد منير، معقبا:" منير صديقي وحبيبي ".