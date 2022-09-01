بلبولة ينعى عبدالرحمن ذكري الأستاذ بالمعهد القومي للأورام

نعى الدكتور أحمد بلبولة، عميد كلية دار العلوم بـ جامعة القاهرة، الدكتور عبد الرحمن ذكري أستاذ بيولوجيا الأورام بـ المعهد القومي للأورام ونائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 62 عامًا بعد صراع مع المرض.

عميد دار العلوم ينعى الدكتور عبد الرحمن ذكري

وقال عميد كلية دار العلوم في بيان صادر عن الكلية منذ قليل: ببالغ الحزن وخالص المواساة تنعى كلية دار العلوم أساتذة وإداريين وطلابا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن ذكري، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا.

وأضاف البيان: سائلين الله تعالي أن يتغمده برحمته وان يلهم أهله ومحبيه وطلابه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.