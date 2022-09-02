الذهب يواصل الهبوط.. سعر الجرام عيار 21 يخسر 16 جنيها

أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الجمعة 2-9-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب



أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم ، انخفاضا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث وصل الانخفاض في أسعار الذهب 16 جنيها للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر : 1099 جنيها اليوم الخميس 1-9-2022.

أسعار الذهب اليوم



ويبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم خاصة الذهب عيار 21 و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الخميس والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.

أسعار الذهب عيار 21



سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1099 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر



وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24



سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 1256 جنيها

سعر جرام الذهب عيار18

سعر جرام الذهب اليوم الخميس عيار 18 : 942 جنيها

سعر الذهب اليوم في مصر



ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,792 جنيه للبيع، وأوقية الذهب حوالي 38,742 جنيه للبيع 39,062 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,256,00 جنيه للبيع، و 1,257,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة



وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتخسر أكثر من 4 دولارات في المعاملات الفورية.

ووفقا لبيانات الأسواق العالمية، انخفضت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.24% أو ما يعادل 4.14 دولار إلى 1707.14 دولار للأونصة، وذلك بحلول الساعة "09:49 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة بلغت 0.48% تعادل 8.4 دولار لتصل إلى 1717.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 1.48% إلى 17.6 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم بنحو 0.1% إلي 2081.27 دولار، بينما زاد البلاتين بنسبة 0.06% إلى 826.95 دولار.